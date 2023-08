📷 'Nieuwe wending in transferdossier van Romelu Lukaku'

Romelu Lukaku traint momenteel individueel. Hij is speler van Chelsea, maar daar wil hij zelf niet aan de slag gaan. De bruggen richting Italiaanse competitie leken ondertussen ook opgeblazen, waardoor enkel Saoedi-Arabië nog een oplossing was.

Toch lijkt er mogelijk deze week een nieuwe wending te komen in het transferdossier van Big Rom. De Italiaanse journalist Nico Schira meldt dat er nieuwe gesprekken komen tussen Juventus en Chelsea voor een overgang.

Onze landgenoot heeft zelf al een persoonlijk akkoord bereikt met de Italiaanse club. Hij zal er een contract tekenen tot 2026, met een optie voor een extra seizoen nog. Lukaku zou er 10 miljoen euro per jaar verdienen.

Bondscoach Domenico Tedesco volgt het dossier met argusogen op. Na het afhaken van Courtois en De Bruyne met blessures wil hij ook niet nog eens een speler zonder club in zijn selectie hebben. Hopelijk voor hen komt er een dezer dagen groen licht.

