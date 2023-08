Opmerkelijke uitspraak van Ronny Deila over zijn spelers: "En het komt niet alleen door de media"

Ronny Deila begon zijn campagne bij Club Brugge met 7 op 9 en een bijna zekere kwalificatie voor de play-offs van de Conference League. De kritiek nam echter al toe, na het gelijkspel tegen Mechelen op de openingsspeeldag.

De seizoensstart van Ronny Deila bij Club Brugge is behoorlijk succesvol. Ze hebben in de competitie al 7 punten en ook de kwalificatie voor de play-offs van de Conference League was na de heenwedstrijd al zo goed als een feit (5-1-zege).

Toch kwam er na het gelijkspel tegen KV Mechelen op de openingsdag ook al kritiek. Ook tijdens de voorbereiding waren er al zorgen.

"De spelers zijn na een paar wedstrijden al moe. Niet alleen door de media, maar ook door de fans en mensen rond de club. Dat was vooral het geval met Thiago. Hij kreeg direct kritiek, maar hij komt van Ludogorets en moet zich aanpassen. Het niveau in Bulgarije is erg slecht", verdedigde trainer Ronny Deila zich op een persconferentie.

Met dezelfde methode als bij Standard wil Deila aan zoveel mogelijk spelers zoveel mogelijk speeltijd geven. "En ik kan niet wachten om te zien hoe ze reageren. Vanaf dag 1 heb ik gezegd dat de nummer 20 net zo belangrijk als de nummer 1 is. Ze krijgen allemaal evenveel aandacht en dezelfde, zolang ze maar beter willen worden", besloot hij.