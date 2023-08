Reactie "Dit doet pijn": Genk-spelers incasseren nieuwe klap

Vice-kampioen Racing Genk is nog steeds niet zeker van een Europese herfst. Na de uitschakeling door Servette in de voorronde van de Champions League, geraakten de Smurfen ook niet voorbij Olympiakos in de voorronde van de Europa League. De ontgoocheling was erg groot bij Joris Kayembe.

Nochtans zag het er goed uit voor Genk dat een 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd moest ophalen. Aan de rust stond de 1-0 voorsprong op het scorebord en in de tweede helft bleef Genk domineren en leek het de kwalificatie te zullen realiseren. Althans tot het licht even uitging bij Paintsil die rood pakte omdat hij in een reactie naar zijn tegenstander trapte. "Ik weet niet wat er met Joseph is gebeurd, ik heb het zelf niet gezien", hield Kayembe zich daarover op de vlakte. Het werd lastig voor Genk en diep in blessuretijd viel de 1-1. De Genkse ambitie om de poules van de Europa League te halen lag aan diggelen. "In de laatste minuut", sakkerde een zwaar ontgoochelde Kayembe. "Op deze manier verliezen doet pijn." "We hebben geprobeerd en we hebben kansen gecreëerd. Wanneer je met tien verder moet, is dat moeilijk. We probeerden de verlengingen te halen en dan die tegengoal. Dat doet pijn." Ook Mark McKenzie hield zijn teleurstelling niet verborgen na afloop van de partij. "Ik ben gefrustreerd", liet hij optekenen.