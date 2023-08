Guardiola sleept er zelfs andere Rode Duivel bij en geeft wel héél opmerkelijke raad aan spelers

Pep Guardiola baalt als een stekker dat hij Kevin De Bruyne voor maanden moet missen. De trainer van Manchester City ziet ook de reden waarom hij geblesseerd is. Al heeft hij daar toch zelf ook een hand in?

De Bruyne sukkelde al langer met de hamstrings, maar kreeg van Guardiola geen extra tijd om te herstellen. Hij verdedigde zich door te zeggen dat zowel De Bruyne als de medische staf er groen licht voor gaven.

De Catalaan ziet wel een andere reden voor de blessure. "Kijk, in mijn eerste jaar als coach, had ik 25 dagen om me voor te bereiden op onze eerste officiële match. Tegen Skonto Riga was dat, om ons te kwalificeren voor de Champions League die we uiteindelijk zouden winnen. Nu geven ze je vier, vijf dagen. En zie hoeveel kruisbanden er overal al gescheurd zijn."

Guardiola vindt de overvolle kalender niet kunnen. “We moeten naar Azië, naar de Verenigde Staten. Al meteen zware matchen spelen, derby’s, toppers,... en dan blesseren spelers zich, en ze zullen zich blijven blesseren. Want het volgt zich allemaal in razendsnel tempo op."

"‘The show must go on’. Als Courtois er niet bij is, dan zal er wel iemand anders in doel staan? Als Militao er niet bij is, zal er wel iemand anders spelen. Als Kevin er niet bij is, zal iemand anders dat wel zijn. Neen, dit is een verloren strijd. Tenzij de spelers voor zichzelf opkomen en allen samen tegelijkertijd zeggen: ‘We spelen niet meer’. Ach, niets dat de UEFA of FIFA eraan doet."