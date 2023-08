Drama in 1B? Nu al crisis voor Stijn Vreven en Oostende, ook Beveren kan opnieuw niet winnen

In de Challenger Pro League waren er op zaterdag drie wedstrijden. Zulte Waregem pakte in de namiddag zijn eerste punten bij Beerschot, 's avonds kwamen onder meer Oostende en Beveren in actie.

SK Beveren - Seraing 1-1 SK Beverren kon vorig seizoen net niet promoveren, dit seizoen is het opnieuw met ambitie aan het seizoen begonnen. Op speeldag 1 verloren ze echter en dus was het tegen Seraing al meteen alle hens aan dek. Louis Verstraete zette met een owngoal de bezoekers op het kwartier op voorsprong, in de tweede helft konden de Waaslanders op de Freethiel nog voor de gelijkmaker zorgen via Goncalves: 1-1. Deinze - Oostende 1-0 1 op 6, dat is niet om over naar huis te schrijven voor Beveren. Maar het kan dus nog slechter. Vraag maar aan KV Oostende. De Kustboys verloren voor de tweede keer op rij dit seizoen en zo begint Stijn Vreven aan zijn nieuwe opdracht met een 0 op 6. Schuermans was de held van de avond voor de Oost-Vlamingen door meteen na rust voor het enige doelpunt van de wedstrijd te zorgen.