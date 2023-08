Hoe Jérémy Doku zijn talent ontwikkelde: "Een gsm of playstation zei ons niks"

Jérémy Doku staat op het punt om naar Manchester City te verhuizen. De winger zijn talent is wereldwijd bekend. Hij heeft zelfs al een karakteristieke passeerbeweging die moeilijk af te stoppen is. Eentje die hij leerde op de pleintjes in Borgerhout.

Een schijnbeweging langs links en rechts voorbijgaan, je moet er wel de snelheid voor hebben. "De dribbel waarmee hij langs rechts een tegenstander voorbijsnelt, heeft hij hier geleerd, op het Borgerplein”, vertelt Jefferson Doku, de oudere broer van Jérémy, in GvA. Het pleintje heeft nu een slechte naam gekregen door drugshandel en de granaten die er soms ontploffen. “Nu heeft die wijk een slechte naam, maar wij voetbalden er destijds in de zomer elke dag op straat. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Pas als de verlichting op het plein uitging, moesten we naar huis komen.” Een typisch voorbeeld van kinderen die opgroeiden met de bal. “En als we eens ergens naartoe gingen, met de tram of met de bus, dan namen we altijd een voetbal mee. Een gsm of een Playstation? Dat zei ons niet zo veel. Op het pleintje voelden wij ons op ons gemak."





