Mislukte generale repetitie voor Antwerp: "Tegenstander Champions League is daar in het voordeel"

Op voorsprong komen en de match dood maken, geen ploeg was er vorig seizoen beter in dan Antwerp. Maar OH Leuven lukte het toch om nog op gelijke hoogte te komen tegen de Great Old vrijdagavond. Het is alleszins geen goed teken met de Champions League in het vooruitzicht.

Na veel gepalaver en tal van andere voorrondes stroomt nu ook Belgische landskampioen Antwerp in bij de voorrondes van de Champions League. Als enige ploeg weten ze nog steeds hun tegenstander nog niet in de laatste voorronde voor die felbegeerde poulefase + geldpotten.

Meer intensiteit

Maar dan zal het beter moeten dan tegen OH Leuven. "We zullen meer intensiteit voor de dag moeten brengen, zowel zonder als met bal", klinkt het bij doelman Jean Butez. "In de eerste helft was er geen vuiltje aan de lucht maar we gaven hen te veel kansen waardoor ze opnieuw in de match konden komen en dat werd afgestraft."

De tegenstander van dinsdag wordt AEK Athene of Dinamo Zagreb. De Grieken verdedigen zaterdagavond een 2-1 voorsprong in het eigen stadion. "Wellicht heeft onze tegenstander dinsdag een mentaal voordeel omdat ze meer in de winning mood zitten dan wij", geeft Butez toe.

"Maar we spelen thuis voor onze eigen fans en we zitten mentaal ook niet aan de grond na dit gelijkspel. We zullen de hele wedstrijd scherp moeten zin. Er zit nog genoeg motivatie en vertrouwen in de groep om voor de kwalificatie te gaan", besluit de Fransman.