Van Bommel op zoek naar juiste woorden na gelijkspel tegen OH Leuven: "Dat verdienden we niet"

Vorige week was er nog geen vuiltje aan de lucht in Antwerp na de 6-0 overwinning tegen KV Kortrijk. Maar na de wedstrijd tegen OH Leuven stonden de voetjes opnieuw op de grond.

"Wat kan je zeggen na deze wedstrijd... Ik ben vooral teleurgesteld", opent Mark Van Bommel teneergeslagen op de persconferentie. "Dit was volledig onnodig puntenverlies want we hadden de wedstrijd volledig onder controle", klinkt het.

"In de eerste helft was De Laet onze vrije man en dat ging goed. In de tweede helft was dat Avila maar die wisten we niet te bereiken. Enkel met lastige, hoge ballen waardoor je automatisch de tegenstander hoop geeft dat er wat mogelijk is. We riepen het helemaal op onszelf af", gaat hij verder.

"Niet verdiend"

We gaven een vrije trap en een corner weg, voor de rest amper iets. In het verleden trokken we vaker aan het langste eind toen we voor kwamen. Nu zag je het zo aankomen dat ze gelijk zouden komen. Met een beetje geluk win je maar dat zou door de slechte tweede helft niet verdiend geweest zijn", besluit hij.