Here we go! Antwerp, Gaston Avila en Ajax zijn rond met elkaar

Het gonsde al een aantal dagen van geruchten dat Gaston Avila zou vertrekken bij Antwerp. Nu lijkt de kogel door de kerk.

Volgens het Nederlandse Voetbal International is de deal beklonken tussen Antwerp en Ajax over Gaston Avila. De linksback had al aangegeven dat hij gecharmeerd was door het bod van Ajax en nu hebben beide clubs ook een overeenkomst gevonden weet het Nederlandse voetbalmedium.

Ajax zou Antwerp ruim 12 miljoen euro ontvangen voor de Argentijnse verdediger. Antwerp nam hem vorige zomer zelf over van Boca Juniors voor vier miljoen euro. Ze creëren dus snel een grote meerwaarde op Avila.

Na een moeizame start kwam hij in het tweede deel van de competitie helemaal boven water. Hij werd één van de sterkhouders die mee de basis legde voor de latere landstitel en de winst in de Croky Cup. Hij zal ook herinnerd worden bij Antwerp als de speler die de trofee van landskampioen tijdens de viering had stukgemaakt.