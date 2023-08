Ruud Vormer bereikt nieuwe mijlpaal in zijn carrière en viert dat met zege

Ruud Vormer was enorm blij met de eerste competitiezege van Zulte Waregem. Essevee haalde het met 1-2 van Beerschot.

Zulte Waregem opende de competitie in de Challenger Pro League vorig weekend met een valse noot tegen Francs Borains. Dat werd dit weekend op Beerschot rechtgezet.

Ruud Vormer was blij dat de ambities van de club om meteen te spelen voor de promotie met deze overwinning in de verf worden gezet. Ook hij was vorig weekend geschrokken van de nederlaag die zijn club opliep.

Voor Vormer was het duel met Beerschot ook een nieuwe mijlpaal in zijn carrière: de 600ste wedstrijd als profvoetballer. “Ik werd voor de wedstrijd hierover op de hoogte gebracht”, zei Vormer erover aan Het Nieuwsblad. “Op transfermarkt.be vind je dat gewoon terug, hé. Nee, ik vind het wel een mooi moment, maar het is vooral leuk als je ook kunt winnen. Dat zit dus wel goed.”

De overwinning tegen Beerschot moet de basis voor het verdere seizoen worden. Volgend weekend is Seraing de tegenstander, een ploeg waartegen hij nog nooit speelde met Club Brugge.

“Met Club Brugge ontbrak ik eens door corona en vorig seizoen ontbrak ik door die schouderblessure. Ik weet wel wat er me te wachten staat, en dat is negentig minuten knokken op een moeilijk bespeelbaar veld. Maar laat dat geen excuus zijn”, besluit de Nederlander.