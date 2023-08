Heel vreemde persconferentie bij Gent, hoofd scouting wijst alle verantwoordelijkheid af: "Het was Hein die hem wou"

Bij KAA Gent werden vandaag de twee nieuwe aanwinsten voorgesteld: Omri Gandelman en Archie Brown. Zij werden geflankeerd door hoofd scouting Samuel Cardenas en die trok de aandacht naar zich toe met een heel opvallende uitspraak.

De scouting bleek immers niet achter de komst van de Israëlische middenvelder Gandelman te staan. Nog vreemder omdat de speler in kwestie naast hem zat. “We zochten een fysiek en kopbalsterke kerel voor de nummer zes, een type dat we nog niet hadden”, aldus Cardenas bij Het Nieuwsblad.

Maar dan werd het even surrealistisch. “Omri duikt ook vaak op in de zestien en kan echt kopbalgevaarlijk zijn maar uiteindelijk is hij een transfer van Hein, honderd procent. Het was duidelijk genoeg wat ik bedoelde. Ik kan dit hier niet verder toelichten. We hebben genoeg transfers gedaan waarbij dit niet het geval was. Het is niet zo vreemd dat een coach een speler absoluut wil. Zo gaat het ook wel bij andere clubs."

Brown werd wel aangebracht door de scouting. "Archie heeft duidelijk kwaliteiten: een echte atleet maar hij kan ook dribbelen en hij beschikt over een voorzet met links en rechts. Hij is ideaal voor de rol van wingback maar kan ook centraal achterin spelen."