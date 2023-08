'Londense traditieclub hoest meer dan twintig miljoen euro op om Rode Duivel naar Premier League te halen'

De terugkeer naar de Premier League is héél dichtbij voor Timothy Castagne. Fulham FC is al langer geïnteresseerd, maar heeft nu ook een formeel bod ingediend voor de Rode Duivel.

Timothy Castagne ligt nog steeds onder contract bij Leicester City, maar de Rode Duivel maakte er sinds de degradatie geen geheim van dat hij niet van plan was om bij The Foxes te blijven.

Enter Fulham FC. The Cottagers volgen het dossier al een poosje, maar het was wachten op geld – lees: het vertrek van Aleksandar Mitrovic naar Saoedi-Arabië – vooraleer er ook effectief actie werd ondernomen.

25 miljoen euro

SkySports laat weten dat de onderhandelingen volop bezig zijn. Fulham heeft een eerste bod gedaan, maar dat komt nog niet in de buurt van de gevraagde 25 miljoen euro. Al verlopen de gesprekken wél in een constructieve sfeer. Wellicht wordt er afgeklopt op een bedrag in de buurt van 20 miljoen euro.