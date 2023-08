Van Bommel komt terug op rode kaart en heeft duidelijke mening over wedstrijd: "Dat is niet normaal"

Als speler heeft hij tonnen ervaring in de Champions League. Als trainer heeft hij al met PSV en Wolfsburg een Champions League-campagne gecoacht. Nu wil Mark Van Bommel dat ook graag met Antwerp doen. En daarvoor is horde 1 al genomen.

Een wedstrijd winnen met 1-0, Antwerp is het nog niet verleerd. En dat was maar goed ook want na de rode kaart voor de Great Old kwam de Griekse belegering. Toch hield de Bosuil stand.

"Je mag het niet normaal vinden dat we deze wedstrijd gewonnen hebben of de manier waarop we dat gedaan hebben want dat is het niet", steekt Van Bommel van wal. "40 minuten lang met 10, tegen de krampen aanzitten, altijd in dat duel springen... Dan moet je blij en trots zijn. Maar, we zijn nog maar halverwege", tempert Van Bommel het optimisme.

"50/50-duel"

Antwerp had het niet makkelijk tegen AEK Athene maar de rode kaart veranderde het spelbeeld helemaal. Toch was de kaart vermijdbaar. "Keita had niet gezien dat er een speler zo dichtbij stond", vermoedt de trainer van Antwerp. "En dan moest Bataille een 50/50 duel aangaan. Soms heb je vol de bal, soms niet en dan kan rood het gevolg zijn."

Het spelbeeld veranderde, Antwerp plooide als een accordeon in elkaar maar toch gaf de thuisploeg weinig kansen weg. "De spelers moeten altijd weten wat er van het verwacht wordt, in alle situaties. Daarom konden we snel wisselen en met een 5-3-1 spelen. We spelen met een idee en dat is niet alleen 11vs11 maar ook een filosofie en een manier van spelen", besluit de NEderlander.