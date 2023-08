Geen wedstrijd voor Beerschot zaterdag? "Gebrekkige communicatie"

Het ziet er naar uit dat de wedstrijd van Beerschot wel eens niet kan doorgaan dit weekend. Normaal geeft Beerschot de beloften van Standard partij.

Door de rellen in Oupeye, ontstaan nadat enkele dagen geleden een quadrijder die vluchtte voor een politiecontrole werd doodgeschoten, staat de match tussen SL16 en Beerschot op de helling. De club kwam met een statement op zijn officiële kanalen.

“Beerschot betreurt de gebrekkige communicatie over de wedstrijd SL16 – Beerschot van komende zaterdag”, klinkt het.

“Op dit moment is het niet duidelijk of de wedstrijd gespeeld zal worden, waar de wedstrijd zal doorgaan en of dit met supporters zal zijn. Dit omwille van de rellen die er momenteel zijn in de omgeving van Luik.”

“Het ticketingsysteem is hierdoor tijdelijk geblokkeerd. Daardoor kan Beerschot op dit moment geen tickets voorzien voor de supportersclubs die uitrijden. De club hoopt dat er zo snel mogelijk informatie is en zal z’n supporters meteen op de hoogte brengen van nieuwe omstandigheden.”