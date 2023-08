De kus blijft in Spanje voor beroering zorgen: de speelsters ondernemen actie en ook acties bij het mannenteam

De kus van bondsvoorzitter Luis Rubiales bij Jenni Hermoso na de gewonnen WK-finale blijft voor beroering zorgen. De speelster kwam ondertussen met een duidelijk statement en ook bij de mannen is er actie.

Aanvankelijk probeerde Jenni Hermoso het voorval nog te minimaliseren, maar haar woorden werden verdraaid en dus verspreidde ze een statement. "Ik wil duidelijk maken dat ik, zoals te zien is op de beelden, op geen enkel moment heb ingestemd met de kus die hij mij gaf. Ik tolereer niet dat mijn woord in twijfel wordt getrokken, laat staan dat er woorden worden verzonnen die ik niet heb gezegd", was ze in een brief duidelijk.

Ondertussen werd die brief al door verschillende speelsters ondertekend. Maar liefst 81 speelsters steunen Hermoso, waarvan de volledige WK-selectie. "Onder de huidige leiding willen we niet meer opgeroepen worden", laten ze duidelijk verstaan.

🚨 The players of the Spanish National team, recent World Champions, other players, in support of Jennifer Hermoso, wish to express their strong and firm condemnation of behaviours that have undermined the dignity of women.#seacabo pic.twitter.com/s8Nt6VbOlW — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

Ook de mannen traden de vrouwen ondertussen al bij. Iker Casillas schreef op sociale media dat "we nu al verschillende dagen over de gewonnen WK-finale, waar de Spaanse vrouwen voor het eerst in slaagden, zouden moeten stoefen, maar...".

Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero… — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 25, 2023

Hector Bellerin, verdediger van Real Betis, sprak nog wat hardere taal. Hij noemde hem een narcist die "nooit gelooft dat hij een fout heeft gemaakt, hij is in staat om te liegen, de waarheid te manipuleren en het slachtoffer schuldig te maken om zijn macht boven anderen te behouden".

Zijn ploegmaat Borja Iglesias ging nog een stap verder en wil voor de nationale ploeg niet meer uitkomen, zolang de bond geen stappen neemt om de voorzitter te straffen.