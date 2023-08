OHL-coach Brys blijft ondanks 2 op 15 positief, verdediger Pletinckx is dat veel minder

OH Leuven heeft ook na vijf speeldagen nog niet kunnen winnen en pakt zo 2 op 15. De situatie voor Marc Brys wordt nijpend, maar hij blijft positief.

OH Leuven pakte vorige week een punt thuis tegen kampioen Antwerp en in Leuven leefde de hoop dat de trein zo vertrokken kon zijn. Maar tegen Eupen ging de ploeg van Marc Brys met 3-1 de boot in, waardoor het dus met 2 op 15 achterblijft.

Toch blijft Brys voorlopig positief. "In het slot dwingen we nog genoeg kansen af, maar zit het niet mee. 2 op 15 zijn zware cijfers, maar als je ziet hoe de ploeg nog speelt bij een 3-1 achterstand, geloof ik wel dat het nog moet goedkomen", zegt hij bij Sporza.

Verdediger Ewoud Pletinckx zag het echter veel minder positief in. "Het was een klotematch. We hadden het heel moeilijk om kansen te creëren, en Eupen zet een goed blok neer. 2 op 15 is dramatisch."