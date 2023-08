Dit moet er nog gebeuren vooraleer Lukaku zich een AS Roma-speler kan noemen

Na Chelsea en Manchester United ziet het ernaar uit dat José Mourinho en Romelu Lukaku een derde keer met elkaar gaan samenwerken. Hopelijk deze keer iets succesvoller. Maar er moet nog wat water naar zee vloeien vooraleer de spits zijn handtekening kan zetten.

Gisteren was Lukaku nog overtuigd dat hij het vliegtuig kon opstappen om zijn contract bij de Romeinen te tekenen, maar intussen is duidelijk dat de onderhandelingen tussen Chelsea en Roma moeizaam verlopen.

De ploeg van Mourinho wil Lukaku huren, maar Chelsea vraagt momenteel 7,8 miljoen euro voor een jaartje. AS Roma wil maar tot om en bij de vijf miljoen gaan om de Rode Duivel weer naar Italië te halen. Ze zouden dan weer wel 7 van de 11 miljoen jaarsalaris van Big Rom, die zelf ook wil inleveren, willen overnemen.

Mourinho wil hem er heel graag bij, want hij heeft offensieve slagkracht nodig. Lukaku kan die leveren, al is hun samenwerking in het verleden niet meteen een groot succes geweest.