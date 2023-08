Zulte herpakt zich in Challenger Pro League, maar dit zindert nog na bij Ruud Vormer: "Drie dagen ziek van geweest"

Zulte Waregem heeft zich herpakt. Na een opdoffer van jewelste op de eerste speeldag tegen Francs Borains (1-3), wist het de twee wedstrijden erna winnend af te sluiten tegen Beerschot (1-2) en Seraing (0-5).

Voor Het Laatste Nieuws gaf Ruud Vormer toe dat die eerste wedstrijd bijzonder hard is aangekomen. "Man, van die nederlaag tegen godbetert Francs Borains ben ik toch wel drie dagen ziek geweest, hoor."

Vrijdag wist Zulte met 0-5 te winnen op het veld van Seraing. Het was echter pas na de rode kaart van Marvin Tshibuabau dat de West-Vlamingen echt konden doorduwen. Ruud Vormer tekende voor de 0-2.

"Nu was het belangrijk de zege op Beerschot een verlengstuk te geven, anders was die overwinning voor niks geweest. Missie geslaagd. We moeten nu maar eens aan klantenbinding gaan doen in ons eigen stadion, na die afknapper op de openingsdag", aldus de Nederlandse middenvelder.