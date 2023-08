🎥 Romelu Lukaku zorgt ervoor dat de luchthaven van Rome wordt overspoeld door fans van AS Roma

Romelu Lukaku is aangekomen in Rome en dit zorgt voor een toevloed aan journalisten en fans op de luchthaven. Dit levert fantastische beelden op.

Iets na 17 uur kwam Romelu Lukaku aan op de luchthaven van Rome. Deze werd overspoeld door fans van AS Roma en journalisten die allemaal de nieuwe Romeinse superster wilden zien.

In Milaan en in Turijn is Lukaku niet meer welkom, maar dit geldt niet voor heel Italië. De fans van AS Roma zijn er van overtuigd dat de Rode Duivel hun club terug naar successen kan leiden.

AS Roma zou Lukaku huren van Chelsea voor een som van om en bij de 6 miljoen euro. De aanvaller kent de Italiaanse Serie A natuurlijk al goed na twee passages bij Inter Milaan. Hij speelde 97 wedstrijden in de Serie A tot nu toe en kon daarin 57 keer het net vinden.