Genk-spelers blikken vooruit op terugwedstrijd tegen Adana Demirspor: "Dat zal het moeilijk maken"

KRC Genk won donderdagavond met 2-1 van Adana Demirspor. Hiermee hebben ze een goede uitgangspositie om zich te kwalificeren voor de Conference League, al zal het geen makkelijke taak worden.

Volgende donderdag wacht de terugwedstrijd in Turkije voor de Limburgers. Na de overwinning thuis, heeft Genk het voordeel. Dat weet ook Tolu Arokodare. "Ik denk dat onze kansen wel hoog liggen. We hebben een groot statement gemaakt. Met deze overwinning lieten we zien aan de fans en andere ploegen dat we nu niet onderschat mogen worden."

Ook Luca Oyen heeft er het volste vertrouwen in. "Ik denk dat als de bal laten rondgaan zoals in de eerste helft van de thuiswedstrijd, vechtlust tonen voor de ploeg en als broeders vechten voor elkaar, dat het wel goed gaat komen."

Bilal El Khannouss ziet dat de verplaatsing naar Turkije niet de gemakkelijkste zal worden. "We hebben de betere ploeg, het zijn de omstandigheden die het moeilijk zullen maken volgende week, maar daar moeten we over geraken."