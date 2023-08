Thierry Henry en België: Een (h)echt liefdesverhaal

De voormalige assistent bij de Rode Duivels is de nieuwe coach van het Franse U23-team. De voormalig Arsenal-aanvaller vergeet "zijn tweede thuisland", België, niet.

Het is nu officieel, Thierry Henry is de nieuwe coach van het Franse U23-team. De voormalige aanvaller van Arsenal en Les Bleus heeft zo een nieuwe kans om zijn trainerscarrière te herlanceren na mindere periodes bij Monaco en Impact Montreal.

“Ik moest vier maanden lang een groep in een hotel leiden zonder naar huis te kunnen gaan, zonder mijn familie te zien", verklaarde Henry na zijn periode in de MLS. Sportief werd dit geen succes mede door de heimwee die de voormalige aanvaller had.

Thierry Henry keerde terug naar Europa en meer specifiek naar een tweede ambtstermijn als assistent van Roberto Martinez bij België. "Ik heb nog een belangrijke boodschap. Bedankt aan België, mijn tweede thuisland! Al ben ik blij en fier om terug de Franse kleuren te dragen", verklaarde Henry tijdens zijn persvoorstelling als bondscoach van de Franse U23.