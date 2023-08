Timothy Castagne ziet dat het goed zit: Rode Duivel voorgesteld en nieuwe club bezorgt Tottenham prompt eerste kater

Timothy Castagne komt bij zijn nieuwe club in een opperbeste sfeer terecht. Als je Tottenham over de knie kan leggen in een bekertoernooi, kan dat ook moeilijk anders.

Door zijn overstap naar Fulham zal Timothy Castagne in de Premier League kunnen blijven voetballen. Na het afronden van zijn transfer werd Castagne dinsdagavond op Craven Cottage al voorgesteld en kon hij de supporters van zijn nieuwe club een eerste keer begroeten.

Fulham gaf er Tottenham partij in het kader van de League Cup. In de competitie zijn de Spurs met 7 op 9 aardig van start gegaan, maar de League Cup zullen ze zeker niet op hun naam schrijven. Een eigen doelpunt van Van de Ven hielp Fulham in het zadel. Richarlison maakte na de pauze wel gelijk en sleepte zo strafschoppen uit de brand.

Davinson Sanchez miste voor Tottenham, terwijl bij Fulham de vijf veldspelers foutloos bleven van op de stip. De thuisploeg sloot de strafschoppenreeks dus winnend af met 5-3 en bekert verder. Een feestje voor de nieuwe ploegmaats van Castagne, een eerste katertje dit seizoen voor Tottenham.