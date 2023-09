🎥 Indrukwekkend onthaal van Romelu Lukaku bij AS Roma eindigt in mineur

Romelu Lukaku heeft voor AS Roma zijn debuut gemaakt. Hij mocht bij een achterstand 20 minuten invallen, maar kon de nederlaag niet meer voorkomen.

Het had heel wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk bood AS Roma de reddingsboei voor Romelu Lukaku. Zo vond hij voor het nieuwe seizoen eindelijk een nieuwe club.

Bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van Roma werd Lukaku door de supporters gegroet. Zijn naam werd gescandeerd en een reusachtige tifo werd ontrold. Ook schoten de supporters met vuurpijlen. Het onthaal was gewoonweg indrukwekkend.

Tijdens de wedstrijd tegen AC Milan kwam Roma al vroeg op achterstand. Olivier Giroud trapte een penalty binnen en net voor rust verdubbelde Rafael Leao met een prachtige volley de voorsprong.

Na de rust mocht Lukaku 20 minuten voor tijd nog zijn debuut maken. Hij kwam bijna tot scoren, maar vanop de rand van de 16 mikte hij met zijn mindere rechtervoet nipt over. Verder toonde hij zich goed in de combinatie, maar echte kansen kreeg hij niet meer.

Ook kreeg Lukaku na een roekeloze tackle nog geel. Net voor affluiten zag hij ploegmaat Leonardo Spinazzola nog de aansluitingstreffer maken, maar die kwam te laat en zo verloren Lukaku en Roma met 1-2.