Filip Joos zet meteen de toon voor Extra Time: "Ik word géén presentator"

Super Sunday gisteren en vandaag is Extra Time opnieuw op televisie. Met een vervanger voor Aster Nzeyimana en niet meer in een studio zonder publiek. Stof genoeg dus om de nieuwe jaargang te openen.

Filip Joos is de nieuwe presentator, maar dat wil hij zelf niet horen. “Ik word géén presentator”, benadrukt Joos in De Standard. “Ik ga niet ‘goeienavond, beste kijker’ zeggen, ik ga geen kostuum dragen en geen teksten repeteren om ze ’s avonds zogezegd spontaan te debiteren voor de camera.”

En als neutrale host moet je Joos ook niet verwachten. “Ik ben geen allemansvriend, dat klopt. Ik heb altijd in eer en geweten mijn mening gegeven, en ik vertel het graag wat bloemrijker. Als analist vind ik het mijn plicht om de dingen te interpreteren en open te trekken, en om te vermijden dat het saai wordt.”

Joos weet precies hoe hij het wil zien in Extra Time. “Eigenlijk is zo’n uitzending vergelijkbaar met een voetbalmatch. Het interesseert me au fond niet wie wint en wie niet, ik wil een spannende match zien. Als ik naar Manchester City tegen Burnley ga kijken, weet ik op voorhand wie er wint, maar sommige wedstrijden overstijgen een verwachtingspatroon en dát is waar ik bij Extra Time naar wil streven.”