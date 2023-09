Braziliaanse topspeler uit nationale ploeg gezet om deze schokkende reden

De 23-jarige winger werd beschuldigd van huiselijk geweld door zijn ex-vriendin, Gabriela. De speler van Manchester United heeft op sociale media al ontkend dat er ooit sprake was van fysiek geweld.

Een officieel onderzoek zal moeten uitwijzen of Antony effectief schuldig is. De nationale ploeg van zijn land neemt in ieder geval liever het zekere voor het onzekere en selecteert hem niet meer.

Het is niet de eerste keer dat een speler van Manchester United onder vuur ligt voor huiselijk geweld. Zo werd ook al Mason Greenwood op non-actief gezet omdat zijn toenmalige vriendin hem beschuldigde. Een paar dagen geleden werd bekendgemaakt dat hij zijn carrière zal verder zetten bij het Spaanse Getafe.

Brazilian federation official statement on Antony dropped after investigation 🇧🇷



“In order to safeguard the alleged victim, the player, the Brazilian national team and the CBF, the organization informs that Antony has been removed from the Brazilian national team”. pic.twitter.com/5SYBSgGGDq