Hoe zit het nu met Eden Hazard? Ex-Rode Duivel hint naar zijn toekomst

Eden Hazard kondigde afgelopen jaar zijn afscheid aan bij de Rode Duivels. Na een jaar praat hij nu over zijn tijd bij de nationale ploeg.

Eden Hazard speelt misschien niet meer mee, maar hij zal altijd achter onze nationale ploeg blijven staan. "Ik zal altijd supporter blijven van de Rode Duivels. Én van mooi voetbal", vertelde hij in een promofilmpje van "Believe", een docuserie van VTM waarin verschillende Rode Duivels aan het woord komen.

Voor de winger heeft mooi voetbal altijd voorop gestaan, zoals we ook in zijn spel zagen. Maar we kennen Hazard ook als een lolbroek. "Als ik me maar kon amuseren. Maar ik heb die kapiteinsband altijd met veel eer gedragen."

Hazard zit sinds deze zomer zonder club. Hij werd al aan een reeks ploegen gelinkt, maar een transfer is er voorlopig nog niet van gekomen. Waar Hazard nu aan de bak zal gaan blijft onzeker, al hint hij wel richting een rustigere toekomst. "Het is stilaan tijd om van het leven te profiteren met mijn familie en vrienden. Een paar Jupiler-biertjes drinken."