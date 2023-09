Brian Riemer zit ook wel met een groot probleem bij Anderlecht: "Altijd meer ontevreden dan tevreden"

Anderlecht heeft 12 nieuwe spelers aangetrokken. In vergelijking zijn er niet zoveel jongens vertrokken, waardoor paars-wit met een kern van 25 spelers zit. Te veel voor een club die niet Europees speelt.

Anderlecht haalde ook grote namen en die zullen waarschijnlijk ook spelen. “Dat er sterren in het elftal zitten, is geen probleem. Zeker als die sterren presteren, maakt dat geen verschil”, aldus Fred Rutten, de man die in 2019 nog trainer was bij paars-wit en een kern van 32 spelers had, in Het Nieuwsblad.

25 is veel, zeker zonder Europees voetbal

"Die kern was echt veel te groot. Maar 25 is inderdaad ook veel, zeker zonder Europees voetbal. Je moet spelers altijd perspectief op speelminuten kunnen bieden om ze tevreden te houden. Dat gaat makkelijker als je om de drie dagen een wedstrijd speelt."

Rutten voorspelt dan ook dat er onvrede in de kern zal sluipen. "Met zo'n kern zijn er altijd meer spelers ontevreden dan tevreden”, zegt Rutten. “Communicatie is daarom nog belangrijker dan gewoonlijk. Het is dan ook zaak om je staf goed te gebruiken, want alleen kan je zoiets niet managen.”