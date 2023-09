De opvallende reden waarom eeuwig enfant terrible zonder club dreigt te belanden

Waar ligt de toekomst van Mario Balotelli? Niet bij FC Sion in ieder geval, maar ook niet in Saudi-Arabië nu blijkt.

Balotelli maakte zich onmogelijk bij zijn Zwitserse club FC Sion. De Italiaanse aanvaller traint al weken apart. Volgens Zwitserse en Duitse media probeerde de aanvaller een transfer naar Saudi-Arabië te forceren. Daar kon voorzitter Christian Constantin niet mee lachen, aangezien de Europese transfermarkt bijna overal gesloten was (en Sion dus geen vervanger meer kon halen).

Maar nu blijkt dat Balotelli dat bod uit het Midden-Oosten gewoon naast zich neer heeft gelegd. "Ik heb in mijn carrière ooit een veel hoger bod geweigerd. Dat kwam uit China. Ik kon toen veel meer gaan verdienen dan nu in Saoedi-Arabië. Ik speel echter te graag voetbal, dus bleef ik bij Marseille", zei hij voor Controcalcio.

Veel opties heeft Super Mario in ieder geval niet meer. Vanavond sluit de markt in Kroatië en Tsjechië. Andere mogelijkheden zijn een transfer naar Griekenland, Rusland, Turkije, Cyprus en Servië. Elders is de zomermercato gesloten.