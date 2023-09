Sensationele transfer in de maak? 'Lionel Messi krijgt interesse vanuit zeer opmerkelijke hoek'

Lionel Messi speelt nog maar net bij Inter Miami en toch wordt hij al nauw gevolgd voor een nieuwe transfer. Dit keer uit een wel zeer opmerkelijke hoek.

Zo wordt er in Saudi-Arabië bekeken of Lionel Messi niet kan gehuurd worden voor een tijdje. Dat weet journalist Rudy Galetti te melden via zijn Twitterpagina.

De Zuid-Aziatische voetbalbond en de PIF zijn de mogelijkheden aan het doornemen. Ze willen graag dat Messi even overkomt tussen het einde van het seizoen in de MLS en het begin van het nieuwe seizoen. Er wordt verwacht dat ontwikkelingen in dit dossier snel zullen volgen.

Lionel Messi koos er deze zomer voor om zijn carrière verder te zetten in Amerika. Hij had genoeg van de Franse competitie en werd geweldig onthaald in de MLS. Op zijn 36ste doet hij nog steeds de monden openvallen met 11 doelpunten en vijf assists in 11 wedstrijden.

Zelfs al komen de Saudi's met een voorstel, lijkt het sterk dat Messi zijn leven als ster in Amerika daarvoor zou willen opgeven.