Duitsland zet bondscoach aan de deur: 'Lijstje met opvolgers doet al de ronde'

Duitsland werd zaterdag onder de voet gelopen van Japan. De Mannschaft verloor in eigen huis met 1-4.

De kritiek was bijzonder groot nadat de Duitse nationale ploeg de boot in ging tegen Japan. Hansi Flick twijfelde niet aan zijn positie, ondanks de nederlaag, maar daar denken heel wat Duitsers duidelijk anders over. En zo ook de voetbalbond. Flick is ontslagen, zo bevestigt de DFB.

BILD maakte al een lijstje met mogelijke opvolgers voor de bondscoach. De meest opvallende naam op die shortlist is ongetwijfeld Louis van Gaal die na het WK in Qatar afscheid nam als bondscoach van Nederland.

Net als de Rode Duivels werd Duitsland op het WK in de poulefase uitgeschakeld. Ondertussen wer d vier keer verloren in vijf interlands. En dinsdag wacht dan al weer een oefenpot tegen Frankrijk...

Naast Van Gaal noemt BILD ook nog Zinédine Zidane, Jürgen Klopp (Liverpool) en Julian Nagelsmann (Bayern München) als topkandidaten. Ook Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Matthias Sammer, Oliver Glasner, Lothar Matthaüs en Miroslav Klose zouden opties zijn.