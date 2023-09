'Kevin De Bruyne kreeg deze zomer opvallend transfervoorstel'

Op de internationale transfermarkt vielen deze zomer vooral de aanbiedingen uit Saoedi-Arabië op. Met bakken vol geld trokken ze enkele absolute topspelers aan.

Grote namen als Karim Benzema, Riyad Mahrez, Sadio Mané, N’Golo Kanté, Neymar en Fabinho trokken naar de woestijn.

Wat de Belgen betreft liet enkel Yannick Carrasco zich verleiden om een deal te sluiten in Saoedi-Arabië. Romelu Lukaku stond ook in de belangstelling, maar hij trok uiteindelijk naar AS Roma.

Volgens transferjournalist Fabrizio Romano kreeg ook Kevin De Bruyne een riant aanbod uit Saoedi-Arabië, maar liet hij dat aan zich passeren. Wie een bod deed en hoe groot het was is niet geweten.

Robert Lewandowski & Kevin de Bruyne received several approaches from Saudi clubs to join them this summer 🇸🇦



⛔️ Both rejected as Lewa wanted to stay at Barça, same for KdB at City.



❌ Alaba also never considered that option, only Real Madrid.



📱 More: https://t.co/Y5wFCrNUYM pic.twitter.com/fJbryzopCw