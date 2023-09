Hoe lost Tedesco gebrek aan creativiteit op het middenveld op?

We zagen een bijzonder matig België tegen Azerbeidzjan. Tegen Estland moet het stukken beter, al is het gebrek aan creativiteit op het middenveld pijnlijk duidelijk.

Zonder Kevin De Bruyne heb je niemand op het middenveld die de ploeg echt draagt en het spel maakt. Zowel Leandro Trossard als Youri Tielemans schoten op dat vlak zwaar tekort tegen Azerbeidzjan. Die eerste zal er tegen Estland naar alle waarschijnlijkheid niet bij zijn.

Het experiment van de bondscoach om Trossard op de 10 te zetten werd geen succes. Het is duidelijk zijn positie niet, en hij komt beter uit de verf als valse spits of flankaanvaller. "Een echte spelmaker is hij niet. Hij speelt graag in de een-tegen-een. Maar als KDB er niet is, dan moet iemand die positie invullen. Makkelijk is dat echter helemaal niet om te doen", zei Degryse nog na Azerbeidzjan.

Orel Mangala en Amadou Onana zijn bikkelaars op het middenveld. Die laatste heeft drang naar voor en speelt zeer direct, maar blijft een verdedigende middenvelder. Momenteel is er niemand buiten De Bruyne die als echte nummer 10 of spelverdeler kan opereren, en dat is een probleem.

De Ketelaere

Misschien krijgen we straks Charles De Ketelaere te zien op die plek? Hij is een van de weinige spelers in de huidige selectie die die rol kan spelen, al is het niet zijn beste positie. Een middenveld Onana-Tielemans of Onana-Mangala met daarvoor De Ketelaere lijken mogelijkheden voor straks.

“Ik zie Charles De Ketelaere ook niet meteen als een spelmaker. Hoewel hij op het EK voor beloften wel uitblonk, ik herinner me een formidabele doorsteekpas. Ik vrees dat De Bruyne op die positie niet meteen te vervangen is", vreest Degryse.