'Liverpool anticipeert op vertrek Salah en wil voetbalwereld verbazen door héél véél geld boven te halen en sterkhouder van Real Madrid weg te plukken'

Liverpool FC houdt rekening met een vertrek van Mo Salah. Meer zelfs: de Engelse grootmacht is al op zoek naar een vervanger. En het lijkt een héél spraakmakende transfer te worden.

Liverpool FC slaagde er de voorbije weken in om Mo Salah uit de klauwen van Al-Ittihad Club te houden. Al lijkt uitstel in dit geval géén afstel. Ook The Reds beseffen dat een nieuwe aanbieding deze winter zo goed als zeker niet te weigeren zal zijn.

De Engelse grootmacht is echter al pro-actief aan het werk. Kylian Mbappé werd voorzichtig gepolst, maar de Franse ster lijkt zijn zinnen effectief op een transfer naar Real Madrid te hebben gezet. En dus moet Liverpool schakelen.

Héél duur alternatief?

Volgens SPORT staat niemand minder dan Vinicius Junior op het verlanglijstje van Jürgen Klopp. Al zal Liverpool van héél ver moeten komen om de Braziliaan weg te halen bij Real Madrid. Vini heeft in Spanje een lopend contract tot 2027. En met een marktwaarde van 150 miljoen euro weet Liverpool hoe laat het is…