Nog meer problemen voor Juventus? Ex-speler en legende spant na zijn gedwongen vertrek een juridische zaak aan

Juventus blijft in de problemen zitten. Na de uitsluiting uit het Europese voetbal en de positieve dopingtest volgt nu een rechtszaak. Het zint Leonardo Bonucci nog steeds niet dat hij plots moest vertrekken.

Eerder werd Juventus al eens veroordeeld. Voor een seizoen werd het van Europees voetbal geschorst. Daardoor zullen er wellicht minder inkomsten zijn. Daarop wou het zijn spelerskern afslanken en vooral van enkele dure spelers af.

Zo was er Leonardo Bonucci. Hij was einde contract en al 36, maar door zijn staat van dienst (meer dan 500 wedstrijden voor Juventus) kon hij nog steeds een mooi loon vragen.

Juventus wou niet meer verder met Bonucci en zei hem dat hij naar een andere club mocht uitkijken. In afwachting van een transfer trainde hij met de B-kern mee. Uitendelijk ging hij naar Union Berlin, waar hij Champions League kan spelen.

Bonucci geeft opbrengst aan Neuroland

Dat plotse vertrek zint Bonucci nog steeds niet. Aan Sky Italia liet hij weten dat hij Juventus zal aanklagen. Hij spreekt over imagoschade op professioneel en persoonlijk vlak. De geldsom die hij uit die rechtszaak zal krijgen, zal hij aan Neuroland schenken. Dat is een organisatie die instaat voor families en kinderen in Turijnse ziekenhuizen.

Voor Juventus is dat al het 3e slechte nieuws op korte tijd. Maandagavond was er de positieve dopingtest van Paul Pogba voor testosteron. Hij riskeert een schorsing van 4 jaar.