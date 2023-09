Dortmund komt met goed nieuws voor Belgisch talent, Meunier zit in vieze papieren

Thomas Meunier zit al even op een zijspoor bij Borussia Dortmund. Woensdag kwam de club met slecht nieuws voor de rechtachter. Voor een andere Belg hadden ze wel beter nieuws.

Borussia Dortmund diende zijn spelerslijst in waarop iedereen staat die Europees mag meespelen. Op die lijst is geen spoor van Thomas Meunier te bekennen, dat weet Het Nieuwsblad. Julien Duranville mag dan weer wel op het wedstrijdblad gezet worden voor de Champions League-wedstrijden van Dortmund.

Voor Meunier blijven de tegenslagen opstapelen. Afgelopen seizoen kampte hij vaak met blessures en hij moest zijn club net naast de titel zien grijpen. In 2023 kwam hij nog maar twee keer aan spelen toe. De Belgische rechtsachter ligt nog onder contract tot het einde van dit seizoen.

Ook bij de Rode Duivels lijkt Meunier steeds meer vergeten te worden. De laatste keer dat hij gespeeld heeft voor de nationale ploeg was op het WK in Qatar. Timothy Castagne krijgt de duidelijke voorkeur. Tegen Estland mocht Hugo Siquet van Cercle Brugge zelfs zijn debuut maken. Zien we de 32-jarige Meunier nog terug spelen voor de Rode Duivels?