Jan Vertonghen vertelt waarom deze lichting wél beter kan doen dan Gouden Generatie en dus wél een prijs kan pakken

Jan Vertonghen is met 150 caps dé Belgische recordinternational. Enig minpuntje: de verdediger slaagde er niet in om een prijs te pakken. "Al is het nog niet te laat."

Jan Vertonghen gaat sowieso door tot het EK 2024, maar ook daarna lijkt een afscheid bij de Rode Duivels nog niet aan de orde. “Ik schuif de beslissing nog even voor me uit. Ik denk dat ik in het voorjaar eens alles op een rijtje zal zetten”, klinkt het. Het volledige artikel kan via DEZE LINK worden nagelezen.

Super Jan was één van dé steunpilaren van de Gouden Generatie, maar een prijs zat er niet in. Ondertussen heeft een nieuwe lichting zich aangediend bij de Rode Duivels. “Maar je mag Jérémy Doku, Leandro Trossard en Amadou Onana niet vergelijken met Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Axel Witsel.”

© photonews

“Laatstgenoemden zijn stuk voor stuk legendes van het Belgische voetbal”, aldus Vertonghen in Het Laatste Nieuws. “De jonge gasten doen het goed. Ze hebben nog veel te leren en maken om die reden nog fouten. Maar die fouten mogen ze maken, hé. Het gaat er vooral om hoe we als groep presteren.”

We hebben niets gewonnen, terwijl landen met minder kwaliteiten dat wel deden

De verdediger van RSC Anderlecht gelooft dat het mooiste nog moet komen. “Op een bepaald moment had België in elke linie één van de beste spelers ter wereld lopen. Maar we hebben niets gewonnen, terwijl landen met minder kwaliteiten dat wél deden. Misschien kunnen wij met de nieuwe generatie nu wél die prijs pakken.”