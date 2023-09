Een aflopend contract bij Anderlecht én een EK deze zomer: Jan Vertonghen spreekt over voetbalpensioen

Jan Vertonghen speelt vanavond interland nummer 150 (!) in het shirt van de Rode Duivels. De recordinternational ging er altijd prat op dat hij de schoenen niét zelf aan de haak zou hangen. Alhoewel?

“Ik ga door bij de Rode Duivels tot ze me niet meer oproepen”, klonk het na de uitschakeling op het WK nog bij Jan Vertonghen. Het moet dan ook gezegd: Super Jan was in Qatar één van de weinige lichtpuntjes bij de Rode Duivels.

“Ik ga zeker en vast door tot het EK van komende zomer”, is het statement ondertussen al afgezwakt. “Ik wil de beslissing nog even voor mij uitschuiven. Ik denk dat ik in het voorjaar alles op een rijtje zal zetten.”

Al hoopt Vertonghen vooral zijn carrière lang te rekken. “Tussen februari en april had ik problemen met de enkel. Maar nu voel ik me opnieuw goed. Dat heeft te maken met mijn lichaam, maar ook met het gevoel bij RSC Anderlecht en de Rode Duivels. Dat is mijn motivatie om door te gaan.”