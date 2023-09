Union SG doet zeer pijnlijke vaststelling bij het zien van lijst met beste spelers uit JPL en reageert meteen

Zo zien we tussen de 24 topspelers uit de Jupiler Pro League met de hoogste beoordeling geen enkele van Union staan. Pijnlijk voor de club die afgelopen seizoen derde eindigde. Ze reageerde ondertussen al op de Twitter-post van de Pro League.

Anderlecht doet het het beste. Zij hebben maar liefst acht spelers in de top 24 staan. Landskampioen Antwerp moet genoegen nemen met vijf spelers, net zoals Club Brugge. Racing Genk ziet vier van zijn spelers, en KAA Gent slechts twee.

Toby Alderweireld spant samen met Kasper Schmeichel de kroon. Zij krijgen een beoordeling van 81. Simon Mignolet moet net onderdoen met 80 en Thomas Delaney moet het met 79 doen. De opmerkelijke transfers van Anderlecht spelen een grote rol in deze lijst.

