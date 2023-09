Rode Duivel Arthur Theate krijgt heel goed nieuws te horen bij Stade Rennais

Arthut Theate is nog maar net terug bij Stade Rennais, of zijn ploeg heeft al goed nieuws voor hem. Het lijkt erop dat hij indruk heeft weten te maken.

Zo heeft Rennes zijn contract opengebroken om het te verlengen tot 2027. De centrale verdediger kwam afgelopen zomer over van het Italiaanse Bologna voor 19 miljoen euro. Volgens Transfermarkt is hij op dit moment nog zo'n 22 miljoen waard.

Bij de clubmedia reageerde Theate al even kort op zijn verlengd verblijf. "Ik ben gelukkig bij Rennes en het wordt een spannend voetbaljaar. We gaan er alles aan doen om er een geweldig seizoen van te maken. Ik wil hier voor de lange termijn zijn. Mijn familie is hier gelukkig en het is het perfecte project."

"Mijn ambities en mijn hoofd zitten bij Rennes en de club heeft vertrouwen in me, dat is belangrijk. We hebben een lange marathon voor de boeg en we zullen op onze tenen moeten lopen om onze doelen te bereiken."