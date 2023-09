Pro League-verdediger komt met wel heel opmerkelijke uitspraak: "Alleen Alderweireld is beter dan ik, ik kan de problemen van Tedesco oplossen"

Ken je Denis Prychynenko nog? Hij komt nu uit voor Deinze, speelde 143 keer voor Beerschot en heeft aan zelfvertrouwen geen gebrek.

Denis Prychynenko (31) speelt al bijna acht jaar in België en kwam 143 keer uit voor Beerschot, waarvan zo'n 30 keer in 1A. Sinds 2021 speelt hij bij Deinze, waar hij in 2022-2023 een volledig seizoen speelde.

Het zelfvertrouwen van de in Potsdam geboren Oekraïner is waarschijnlijk iets te groot. In een interview met Het Nieuwsblad zei hij dat hij ervan droomde om voor het nationale team te spelen, maar niet voor Oekraïne. "Ik ben de beste verdediger in de Challenger Pro League en zelfs in 1A zie ik alleen Toby Alderweireld boven me. Ik heb ook veel respect voor Torunarigha uit Gent", zegt Prychynenko.

En de Oekraïner gaat verder: "Ik ben heel serieus als ik zeg dat ik het defensieve probleem van Domenico Tedesco zou kunnen oplossen. Ik ben niet geïnteresseerd in het Duitse nationale team, de mentaliteit daar is niet goed," zegt de man die caps heeft op U17- en U16-niveau met Oekraïne.

In theorie kan Denis Prychynenko nu al de Belgische nationaliteit aanvragen. Of Tedesco hem ooit zal oproepen lijkt twijfelachtig...