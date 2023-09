Premier League-manager is razend en haalt keihard uit naar scheidsrechters: "Ze kennen het spel gewoon niet"

Sheffield United verloor gisteren van Tottenham. Het opvallende is dat de winning goal in de 100ste minuut viel en er in totaal 16 minuten extra tijd bij kwamen. En dat was niet de enige match in de Premier League waar er een gek aantal minuten werden bijgeteld.

Sheffield-manager Paul Heckingbottom was er niet over te spreken. "De arbitrage is verschrikkelijk", zei hij tegen Sky Sports. "Het gaat niet om de voetbalbeslissingen, maar om het spelmanagement. Mijn zorg is dat alle focus ligt op de gele kaarten, tijdverspilling en de nieuwe richtlijnen." "De nadruk komt ineens te liggen op tijdverspilling, dus dicteren ze hoe we spelen. Er wordt ons verteld dat we gewoon lang moeten spelen - dat kun je niet doen. Wes [Foderingham] kreeg een gele kaart vanwege zijn gedrag buiten het strafschopgebied en dan bedreig je hem met nog een gele kaart [wegens afwijkende meningen], dat kan gewoon niet." De mensen die niets van voetbal kennen, bepalen welke kant het spel op gaat "Als ik met de scheidsrechters spreek, hebben ze geen idee waar ik het over heb. Ze leiden onze wedstrijden op het hoogste niveau, en ze kennen het spel gewoon niet. We moeten dat uitzoeken en snel oplossen. Het verpestte het spektakel." Sheffield United-aanvaller Ollie McBurnie werd nog met rood op van het veld gestuurd omdat hij in discussie ging met scheidsrechter Peter Bankes. "Mijn zorg is waar we naartoe gaan met ons spel, en ik zal dat scheidsrechtersbaas Howard Webb zeggen. De mensen die niets van voetbal kennen, bepalen welke kant het spel op gaat, en dat is triest."