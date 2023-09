Vincent Euvrard spreekt klare taal nadat hij Vormer en Brüls in de rust verving bij Essevee

Zulte Waregem won met 2-4 op bezoek bij Jong Genk in de Challenger Pro League. De eerste competitiezege voor Vincent Euvrard.

Vincent Euvrard is de nieuwe coach van Zulte Waregem. Na de kwalificatie voor de zestiende finales van de Croky Cup won Essevee in de competitie van Jong Genk.

Dat liep echter niet van een leien dakje en Euvrard besloot tijdens de rust om Ruud Vormer te vervangen. “Statement? Laat het me zo stellen: ik ben niet naar Zulte Waregem gehaald om individuen te plezieren, ik ben gehaald om resultaten te boeken”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

“Dit verandert niks aan mijn relatie met Ruud of aan mijn respect voor hem. We vonden dat er meer dynamiek op het middenveld moest komen, met Diop Demba had ik iemand met heel veel potentieel en groeimarge die ik wou brengen.”

Vormer was lang niet de enige die niet in de wedstrijd zat. “Voor Nicolas Rommens of Ruud Vormer, en we besloten Nico te laten staan. Brüls zat evenmin goed in de match. Ook een jongen met een grote reputatie, maar reputaties tellen niet. Met Badou Ndour verkoos ik daar positie voor positie te wisselen.”

Zulte Waregem won, maar ook met de vervangingen liep het niet bijster formidabel. “Op een gegeven moment hing de 3-2 meer in de lucht dan de 2-3, dat moet ik toegeven. Maar goed, na een slechte match toch winnen is ook niet onbelangrijk.”