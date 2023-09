Einde van een woelige periode? 'Voormalig Rode Duivel de nieuwe trainer van Eendracht Aalst'

De afgelopen weken heeft Eendracht Aalst een moeilijke periode gekend. De komst van Kevin Mirallas en Guillaume Gillet moet het tij doen keren.

Bij Eendracht Aalst is er sinds kort een Turkse investeerder, maar er was al wat hommeles over achterstallige betalingen. Ook moest Carl De Geyseleer al opkrassen.

Met Kevin Mirallas werd een nieuwe sportieve directeur aangesteld en ondertussen heeft Aalst ook een nieuwe trainer. Dat is Guillaume Gillet. Zo meldt Het Laatste Nieuws.

Gillet deed de afgelopen seizoenen al ervaring op bij Anderlecht. Hij was trainer van RSCA Futures en assistent-trainer van de A-ploeg onder Felice Mazzu.

Ook weet Gillet duidelijk wat zijn opdracht is. Aalst wil op termijn naar de Challenger Pro League. Dit seizoen nam het daarvoor een valse start. Het begon met een 4 op 9 en ook moeten er nog 8 buitenlandse spelers ingepast worden. Aalst is momenteel in 2e nationale actief.