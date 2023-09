L'Equipe én Fabrizio Romano weten het zeker: 'De nieuwe club van Kylian Mbappé is gekend'

De toekomst van Kylian Mbappé valt één van de komende maanden in een beslissende plooi. Maar eigenlijk kunnen we er reeds vanuit gaan dat zijn nieuwe werkgever al gekend is.

Het is een publiek geheim dat Kylian Mbappé – ondanks pogingen van PSG en Liverpool FC – reeds een mondeling akkoord heeft met Real Madrid. De Koninklijke probeert de aanvaller nog tot juni in Parijs te houden. Op die manier kan Mbappé transfervrij de overstap maken naar de Spaanse hoofdstad. Dat werd reeds bevestigd door L’Equipe. Ondertussen heeft ook Fabrizio Romano de overstap geclaimd. En als die twee bronnen zeker zijn… Maar vooral: wanneer? Wel opvallend: het is nog niet zeker dat Mbappé het seizoen zal uitdoen bij PSG. De kans bestaat nog steeds dat zijn huidige en nieuwe werkgever een constructie uitwerken om hem in januari al naar het Estadio Santiago Bernabeu te halen.