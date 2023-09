Spaanse pers trekt duidelijke conclusie over Royal Antwerp FC

Vanavond is Royal Antwerp FC te gast in Barcelona. Het speelt zijn eerste groepswedstrijd in de Champions League.

Ook in Spanje wordt uitgekeken naar de start van de Champions League. Marca noemt één naam uit het elftal van Mark van Bommel die FC Barcelona in de gaten moet houden.

“Ze hebben hun ploeg gesmeed door beloftevolle jongeren samen te brengen met oudere spelers die heropleven. Vooral Arthur Vermeeren zal in de gaten gehouden worden door Barcelona”, klinkt het in de sportkrant.

Vermeeren blijft maar lof krijgen. Volgens de Spaanse krant staat onze landgenoot op het verlanglijstje van FC Barcelona omdat hij een mix is van Iniesta, Xavi en Busquets en zich ontpopt heeft tot de sensatie van de Belgische competitie.

Volgens AS is Antwerp niet zo goed aan het seizoen begonnen in de Belgische competitie en zijn ze niet zo’n grote naam als Anderlecht of Club Brugge.

Al komt er ook wel een waarschuwing voor The Great Old, dat FC Barcelona op zijn sterkst aan deze campagne zal beginnen. En daar hoort ook een opvallende conclusie bij. “Barça zet de volledige artillerie in. Antwerp lijkt de zwakste ploeg in deze groep.”