Trainer komt opvallende quotes: "Levensles die ik van Johan Boskamp geleerd heb"

Twee jaar geleden werd Peter Maes aan de kant geschoven bij Beerschot. Nu heeft hij bij Willem II eindelijk een nieuwe job beet.

Voor Peter Maes is het wennen om opnieuw voor een spelersgroep te staan, maar sinds vorige week is hij weer aan de slag bij Willem II. Hij tekende in de Keuken Kampioen Divisie een contract tot het einde van dit seizoen.

Lange tijd dat hij niks deed, al zat het dossier Propere Handen daar ook voor iets tussen. Maes zou 2,3 miljoen euro in het zwart verdiend hebben. In juni trof hij een minnelijke schikking met de fiscus en het openbaar ministerie.

“Die zaak is dus volledig afgehandeld, mijn handjes zijn weer vrij”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. “Maar een degout van het voetbal heb ik daardoor zeker niet gekregen. Dat kan ook niet, als dit je levenslange passie is. Ik ben graag bezig met het spelletje, al de rest is afval. Dat is een levensles die ik geleerd heb van Johan Boskamp.”

Het is de eerste keer dat Maes aan de slag gaat in het buitenland. “Het is niet zo dat ik alles gezien heb in België, maar het was mijn ambitie om ook eens in een andere competitie te werken. Dat ik hier nu aan de slag ga, zie ik niet als een tweede kans voor mezelf. Daar heb ik een veel te mooie carrière voor gehad. Die zet ik nu verder.”