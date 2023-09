Vincent Janssen wijst op duidelijk verschil in Jupiler Pro League: "Het is in dat geval niet erg"

Royal Antwerp FC heeft in zijn rangen heel wat Nederlanders. En die voelen zich duidelijk in hun sas in de Jupiler Pro League.

Het is opvallend om zien hoe Marc Overmars heel wat Nederlandse spelers naar de Bosuil haalde. Trainer Mark van Bommel voorop, gevolgd door een heel oranje legioen.

En die voelen zich duidelijk allemaal heel erg goed in België. “In België kan je je op een goeie manier verder ontwikkelen. In een goeie omgeving, waar het niet erg is als je eens een mindere wedstrijd speelt”, vertelt Vincent Janssen aan Het Laatste Nieuws.

Opvallend is ook dat Mark van Bommel bijzonder rustig met de pers omgaat, want bij PSV Eindhoven durfde hij wel eens een journalist op zijn plaats zetten.

“Ach, dat komt ook omdat de pers in Nederland gewoon veel vervelender is. In België wordt er veel objectiever gekeken naar een wedstrijd of een speler, in plaats van meteen negatief over iemand te praten. Had ik die twee slechte wedstrijden in Nederland gespeeld, dan was ik geen diesel geweest, maar een auto zonder motor.”