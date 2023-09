🎥 Vincent Kompany reageert opvallend nadat winning goal van Burnley afgekeurd wordt

Vincent Kompany heeft zijn eerste punt beet in de Premier League. Al hadden het er ook drie kunnen zijn.

Op de vijfde speeldag in de Premier League heeft Burnley 1-1 gelijkgespeeld tegen Nottingham Forrest. De 1-2 werd afgekeurd voor hands van Sander Berge, die Lyle Foster had bediend. “Over hands en buitenspel ga ik me niet uitspreken”, zei Kompany na de wedstrijd bij SkySports. “Ik wil me focussen op het team.”

Toch bleef men Kompany maar de vraag stellen of de 1-2 terecht was afgekeurd, maar Kompany liet zich niet tot veel straffe uitspraken verleiden.

“Zelfs de verdediger die met Berge in duel ging, zegt niets”, ging Kompany toch verder. “Wil je dat ik een standpunt inneem? Ik heb er net alles aan gedaan om je vraag te ontwijken. Ik kan er niets aan veranderen.”

“Ik heb een behoorlijk zakelijk en coachend brein, maar als het op regels en rechtmatigheid aankomt, schakel ik het uit. Ik vertrouw erop dat scheidsrechters alle beslissingen nemen met goede intenties. Woede voel ik dan ook niet. Ik ben trots op mijn ploeg.”