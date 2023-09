Leandro Trossard pakt uit met opmerkelijke statstiek

Leandro Trossard speelt nu al sinds het begin van dit kalenderjaar bij Arsenal. Een echte basisplaats heeft hij nog niet gevonden, maar hij pakt wel uit met een opmerkelijke statistiek.

Leandro Trossard speelde in totaal 27 wedstrijden voor Arsenal. De meeste hiervan dan nog als invaller. Jammer voor hem dat hij nog geen basisplaats heeft kunnen veroveren, zeker als er naar de statistieken gekeken wordt.

Zo is Trossard om de 58 minuten beslissend voor zijn ploeg. Hij heeft nu al 4 doelpunten en 11 assists beet. Hiermee is hij een van de meest beslissende spelers van zijn club.

Dinsdag maakte de 28-jarige winger zijn Champions League-debuut bij The Gunners. Hij startte in de basis en zorgde voor een doelpunt en een assist. Hiermee had hij een groot aandeel in de 4-0 overwinning tegen PSV, waar met Bakayoko ook een Rode Duivel op het veld stond. Trossard werd wel net voor het uur gewisseld.