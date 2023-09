Beerschot en Lierse K. tegenover elkaar: "Match op het foute niveau"

Zondag staan Lierse K. en Beerschot tegenover elkaar. Een absolute klassieker, los van de positie die beide ploegen in de Challenger Pro League.

Lierse en Beerschot, het zijn twee namen die in het Belgische voetbal geen uitleg hoeven te krijgen. Alleen spelen ze wel allebei in de Challenger Pro League.

“De geschiedenis, het stadion en gewoon de naam Lierse. Er staat zondag een wedstrijd op het programma die eigenlijk op het foute niveau gespeeld wordt. Beide clubs hebben het DNA van 1A”, zegt Ryan Sanusi aan Gazet van Antwerpen.

Beerschot had het vorig seizoen niet gemakkelijk met Lierse. “We waren wel steeds beter naar mijn gevoel, maar konden dat niet omzetten in overwinningen. Buiten dan die laatste uitwedstrijd in de play-offs. Ze leveren altijd strijd en bieden ons veel weerstand. We zullen dus vol aan de bak moeten om de drie punten mee te nemen naar 't Kiel.”

De wedstrijd leeft enorm bij de supporters, voor de spelers is dat anders. “De meeste jongens die hier nu spelen, hebben niet veel weet van die onderlinge rivaliteit. Misschien zal ik het wel even meedelen een dag voor de wedstrijd.”